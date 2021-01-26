Преподаватель московского Института театрального искусства сообщил о том, что его уволили из-за участия в протестах

Артем Назаров, сын композитора Владимира Назарова, рассказал порталу «ОВД-Инфо», что был задержан во время несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального, затем его два дня удерживали в полиции, накануне суд его оштрафовал на 10 тысяч рублей и отпустил из-под стражи. После этого Назарову позвонили из института и сообщили об увольнении. В приказе руководства говорится, что преподаватель совершил аморальный поступок, несовместимы с продолжением его работы.