Финский лыжник не будет жаловаться в полицию на россиянина Александра Большунова

Йони Мяки не намерен превращать столкновение после финиша мужской эстафеты в уголовное преступление, — пишет местное издание Ilta-Sanomat. При этом ранее сообщалось, что в полицейском департаменте зарегистрировали две жалобы, касающиеся инцидента.

Речь идет о потасовке, произошедшей накануне на этапе Кубка мира в финском Лахти. На финишной прямой Мяки помешал Большунову себя обогнать. Россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника, а уже после финиша намеренно сбил соперника. Из-за этого первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована и лишилась бронзы.

