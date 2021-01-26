Пекин выразил уверенность, что сможет завершить подготовку к зимней Олимпиаде в срок

Это входе телефонного разговора обсуждали глава КНР Си Цзиньпин и руководитель международного Олимпийского комитета Томас Бах. Последний отметил, что благодаря высокому вниманию китайского правительства работа идет очень успешно, несмотря на влияние пандемии.

Зимние игры должны пройти в столице КНР в следующем году, с 4 по 29-е февраля.

Ранее в прессе появлялись слухи об отмене Олимпиады в Токио этим летом. По опросам, проведенным японскими СМИ, большинство граждан считают, что игры должны быть перенесены или вовсе отменены из-за пандемии.