Международная федерация хоккея определит, где пройдут матчи ЧМ этого года, которые должны были состояться в Белоруссии

Первоначально чемпионат мира должны были разделить Белоруссия и Латвия, однако Минск был лишен этого права по решению ИИХФ. В федерации это объяснили соображениями безопасности. В стране продолжаются волнения. Граждане протестуют против итогов президентских выборов, состоявшихся в августе, что может сказаться на участниках и гостях чемпионата. В то же время, многие страны пригрозили ИИХФ бойкотом турнира, если он не будет перенесен из Белоруссии. Подобный ультиматум поставили и многолетние спонсоры чемпионатов. Они полагают, что турнир может послужить рекламой Александру Лукашенко, которого на западе не считают легитимным президентом. В условиях политического давления и раскола в самой федерации ИИХФ приняла решение перенести турнир. Наиболее вероятной кандидатурой сейчас считается Словакия. Впрочем, матчи могут пройти и в Дании и в Латвии, которая в этом случае станет единственным организатором.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня.