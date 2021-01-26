Главы российских регионов до сегодняшнего дня должны были отчитаться о ходе проведения вакцинации от коронавируса

Она стартовала 18 января, но не везде процесс поставлен на поток.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию населения и подготовить доклад о результатах работы к сегодняшнему дню. Далее им предстоит отчитываться каждые две недели. И если в Москве, например, процесс уже отладили – в столице вакцинация началась еще в декабре, то в других регионах есть серьезные проблемы. Чаще всего люди жалуются на невозможность записаться. Ждать несколько недель приема в поликлинике можно даже в Санкт-Петербурге. Во многих регионах пока по-прежнему прививают только приоритетные группы. В других – вакцинация проходит только в нескольких крупных городах. Власти поясняют, что пока идет отладка процесса, и отчитываются, что в регионы активно идут поставки вакцин. К лету планируется передать 70 миллионов доз «Спутника».

В России разработано несколько вакцин, но пока наиболее доступной остается «Спутник» центра имени Гамалеи