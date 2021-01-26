Владимир Путин предложил запретить уравнивание роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Подготовить законопроект для внесения в Госдуму глава государства поручил по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Оно состоялось еще в октябре прошлого года. Тогда с инициативой запретить публично уравнивать цели СССР и Германии в войне выступила глава профильного комитета Думы Елена Ямпольская. Путин идею поддержал, однако добавлял, что действовать нужно «аккуратно».

Прямо о возможных санкциях президент не говорил, однако указывал, что в некоторых странах предусмотрено уголовное наказание за отрицание геноцида армян. Исходя из этого, настаивал Путин, России нужно включать, как он выразился, «соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого».

Ямпольская, в свою очередь, утверждала, что в стране издаются книги, в которых действия руководства СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны отождествляются. Конкретные издания глава думского комитета по культуре не назвала, но при этом она утверждала, что книги популярны среди молодежи.

Путин ранее неоднократно говорил о недопустимости искажения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В частности, он называл «чушью собачей» высказывания об одинаковой ответственности Сталина и Гитлера за развязывание войны, а также обвинял в переписывании истории зарубежные страны.