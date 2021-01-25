Журнал Форбс включил в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ трех россиян

При этом Александр Овечкин и Артемий Панарин поднялись в рейтинге по сравнению с прошлым годом, а вратарь Андрей Василевский попал в него впервые – он замкнул десятку.

Суммарный доход Овечкина журнал оценил в 13 миллионов, 8 из которых составляет зарплата, а 5 доходы вне льда. Панарин заработал чуть больше 11 миллионов, Василевский – чуть больше 10. Лидером рейтинга назвали американца Остона Меттьюса, заработавшего за год 16 миллионов.

