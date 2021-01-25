Президент США снова разрешил трансгендерам служить в американской армии

В заявлении Белого дома говорится, что гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы, а решение главы государства называется лучшим для армии и для всей страны.

Таким образом сегодняшний указ отменяет президентский меморандум Дональда Трампа, который запрещал службу трансгендерам в вооруженных силах.