Глава европейской дипломатии на следующей неделе посетит Москву

Как ожидается 5 февраля Жозепа Борреля примет министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает МИД. На повестке — ряд международных вопросов, в том числе перспективы договоров по иранскому атому, дальнейшая стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе и тема безопасности в Европе.

Сам Боррель в интервью агентству Reuters говорил, что его визит в Россию сейчас необходим больше, чем когда бы то ни было.