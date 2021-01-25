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23:02, 25 января 2021

Суд в Москве арестовал руководителя столичного штаба Навального Ляскина на 7 суток

Об этом ТАСС сообщили в суде. Ляскина обвинили в повторном нарушении правил организации митинга.



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