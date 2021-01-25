Авиакомпания Победа будет продавать пассажирам пустые соседние кресла

В сообщении лоукостера говорится, что клиенты могут использовать его по своему усмотрению – оставить свободными для личного комфорта, или разместить дополнительную ручную кладь. Агентство «Интерфакс» отмечает, что у услуги нет фиксированной стоимости, — как и при покупке билета цена рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты вылета.

В руководстве авиакомпании сказали, что ввести такой сервис просили сами пассажиры.