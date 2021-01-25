Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку

Уже завтра он направит соответствующее заявление президенту страны – сообщает пресс-служба правительства. Решение связано с потерей правящей коалицией абсолютного большинства в верхней палате парламента. Это случилось после того, как из коалиции вышла партия «Живая Италия» бывшего премьера Маттео Ренци – он давно критикует Конте по некоторым экономическим вопросам.