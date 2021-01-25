54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, избитая во время субботних протестов полицейским, не простила своего обидчика

В интервью Новой газете она сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет и потребовать установления личности напавшего на нее силовика.

Юдина в субботу была госпитализирована, а вчера ее выписали из больницы.

Момент удара Юдиной был запечатлен на видео и вызвал большой резонанс в социальных сетях. Позже полицейские приходили к ней в больницу и приносили извинения. Некий сотрудник МВД, не назвавший своего имени, сказал, что за пять минут до инцидента у него «запотело забрало», однако на ролике видно, что оно поднято и не мешает обзору. Петербургский депутат Борис Вишневский потребовал возбудить уголовное дело. О том же самом позже сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.