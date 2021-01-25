Уже несколько десятков человек арестованы в Москве после субботней несогласованной акции в поддержку Навального

По данным Мосгорсуда, всего в суды поступило около 450 административных дел.

Как правило, участников несогласованной акции штрафуют или отправляют в спецприемники по статьям о неповиновении полиции и нарушении правил проведения акций, передает агентство «Интерфакс». На данный момент Мосгорсуд сообщает о 30 арестованных на срок от 7 до 15 суток. Еще свыше 60 человек получили штрафы от 10 до 250 тысяч рублей.

Правозащитный проект «ОВД-инфо» уточняет, что, к примеру, одного из пришедших на несогласованный митинг Сергея Грачева арестовали на 10 суток, вменив ему участие в акции, создавшей помехи для движения транспорта. Другой активист Артем Федоров, в свою очередь, получил 12 суток уже в части повторного нарушения правил проведения митингов.

Правозащитники, между тем, ранее отмечали, что некоторые задержанные уже двое суток находятся в различных ОВД в ожидании судов по составленным административным протоколам. В том числе, как утверждается, столько времени ждет суда мать двоих детей Ксения Голубцова, несмотря на то, что ее по нынешним нормам должны были отпустить спустя три часа после задержания.

Всего в России на несогласованных акциях в субботу были задержаны почти 3800 человек – по мнению правозащитников, это рекорд. На этом фоне из регионов поступают сообщения об арестах и крупных штрафах до 150 тысяч рублей, которые назначают координаторам штабов Навального.