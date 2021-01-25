Госдума подготовит проект о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии

Соответствующее рекомендацию нижняя палата парламента получила от президента. Об этом говорится на сайте Кремля. Ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская указывала на необходимость запретить сравнивать цели и действия двух стран в ходе Великой отечественной войны.

Германия сознает свою ответственность за развязывание Второй мировой войны, свои роль в истории войны должны осознавать и другие страны, сказал в эфире «Эха» писатель и историк Николай Сванидзе.

Сванидзе сказал, что его удивляют попытки на высоком уровне в нашей стране оправдать пакт Молотова-Риббентропа.

Госдума должна подготовить документ к рассмотрению в период весенней сессии. Ответственным назначили председателя нижней палаты парламента.