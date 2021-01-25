ООН оценила спад мировой экономики в прошлом году почти в 4,5%

В докладе Организации объединенных наций кризис, вызванный коронавирусом, называют сильнейшим со времен Великой депрессии. Причем, по оценкам экспертов, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам – многие европейские государства и Соединенные Штаты еще весной приняли строгие карантинные меры.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом по всему миру с начала пандемии вплотную приблизилось к 100 миллионам. Умерли свыше 2 миллионов человек.