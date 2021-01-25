Прокуратура сочла законным судебное заседание по делу Алексея Навального в отделе полиции

Ответ надзорного ведомства города Химки на жалобу защиты опубликовал в Твиттере адвокат Вадим Кобзев. В прокуратуре, в частности, заметили, что проведение заседания в отделе полиции не свидетельствует об умалении независимости суда.

Навального задержали в середине января по прилету в Москву из Берлина. Суд отправил его под стражу на месяц. ФСИН требует заменить политику условный срок по делу Ив Роше на реальный. В субботу в поддержку оппозиционера по всей России прошли акции.

