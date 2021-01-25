Один человек погиб при пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе

Еще один пострадал. Он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, сейчас на территории предприятия два факельных горения резервуаров с нефтепродуктами. Ранее в социальных сетях распространилось видео, из которого следует, что пожару предшествовал мощный взрыв. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что предварительно причиной называют нарушения техники безопасности.

