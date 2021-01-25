Госдуме поручили разработать проект о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии

Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета «Победа» подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии, подняла в октябре 2020 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».