Министра внутренних дел попросили проконтролировать факты задержания сотрудников прессы на субботних протестных акциях

Союз журналистов России попросил министра внутренних дел лично проконтролировать проверки по фактам задержания сотрудников прессы на субботних протестных акциях. В обращении, опубликованном на сайте организации подчеркивается, что задержанные не принимали участия в митингах, а многие имели видимый отличительный знак представителя СМИ, либо жилет с надписью «Пресса».

Кроме того, в отношении некоторых журналистов полицейские применили насилие. Всего, по данным Союза журналистов России во время акций были задержаны порядка 40 представителей прессы.