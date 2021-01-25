Росстат впервые за 11 лет зафиксировал спад российской промышленности

По итогам прошедшего года производство в стране снизилось почти на 3%. Сильнее всего пострадала нефтедобыча, которая сократилась на фоне действия соглашения ОПЕК+ и пандемии.

В правительстве ожидают, что уже в этом году российское промышленное производство сможет вырасти.

