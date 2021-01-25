Юрист ФБК Владлен Лось рассказал о силовом выдворении в Белоруссию из России

Накануне, после окончания срока ареста, его вновь задержали в Москве. В эфире Youtube-канала Штаб Навального, Лось рассказал, что его затолкали в микроавтобус, заковали в наручники, надели на голову мешок и отвезли в сторону белорусской границы. После полуночи ему сказали, что он нарушил срок добровольного оставления России и теперь депортирован с запретом на въезд в течении пять лет.

Лось уточнил, что уже покинул Белоруссию.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.