Английский футбольный клуб «Челси» уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда

Он возглавлял команду с позапрошлого лета. В прошлом сезоне «Челси» занял четвертое место в Английской премьер лиге, а в этом пока располагается на девятой строчке. Клуб проиграл в пяти из восьми последних матчей первенства.

Владелец команды Роман Абрамович сказал, что в сложившихся обстоятельствах команде лучше сменить тренера. Лэмпард – один из самых известных игроков клуба – он выступал за него в 2001-2014 годах, трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.