Один человек пострадал и еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе

Как сообщает региональный госкомитет по чрезвычайным ситуациям, в цехе газоразделения на предприятии Уфаоргсинтез загорелись резервуары с продуктами переработки нефти.

Судя по видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, пожару предшествовал мощный взрыв, хотя в сообщении башкирского МЧС об этом ничего не говорится.

Источник агентства ТАСС в экстренных службах рассказал, что предварительно причиной ЧП называют нарушения техники безопасности.