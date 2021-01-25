Петербурженка, получившая удар в живот от полицейского, рассказала, что ее уговаривали простить силовика

Петербурженка, получившая на субботней акции удар ногой в живот от полицейского, рассказала, что ее уговаривали простить силовика. В интервью сайту 47.ру Маргарита Юдина отметила, что ее специально перевели из реанимацию в обычную палату, чтобы к ней с извинениями смогли прийти полицейские. Уже после запустили съемочную группу местного телевидения. Пострадавшая сказала, что растерялась.

При этом Юдина сожалеет, что не попросила в обмен на извинения отпустить всех политзаключенных, и в том числе Алексея Навального.