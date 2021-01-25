Соответствующий законопроект Госдума при участии оргкомитета «Победа» должна подготовить к рассмотрению в период весенней сессии. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Изменения должны быть внесены в закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне». Ответственным назначен председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Владимир Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне
Соответствующий законопроект Госдума при участии оргкомитета «Победа» должна подготовить к рассмотрению в период весенней сессии. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.