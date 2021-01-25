В ближайшие годы Россия моет запустить в космос четырех туристов

Им выделят места на кораблях «Союз» — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Главкосмос». Там уточнили, что сейчас идут переговоры с возможными партнерами по продаже коммерческих мест на кораблях. Цену за такой полет не назвали.

Программа полетов на этот год уже сформирована. Ближайшие полету туристов запланирован на декабрь в рамках миссии «Союз-20».