Владимир Путин увидел возможность постепенной отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса

Президент сказал, что ситуация в стране в целом стабилизируется, а число инфицированных снижается. Глава государства отметил, что обстановка в том числе нормализуется и в Москве, где ежесуточный прирост зараженных и умерших традиционно выше, чем в других регионах.

По данным оперативного штаба с начала эпидемии в России выявлено более 3,5 миллионов инфицированных и свыше 19 тысяч умерших.