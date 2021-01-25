Президент сказал, что ситуация в стране в целом стабилизируется, а число инфицированных снижается. Глава государства отметил, что обстановка в том числе нормализуется и в Москве, где ежесуточный прирост зараженных и умерших традиционно выше, чем в других регионах.
По данным оперативного штаба с начала эпидемии в России выявлено более 3,5 миллионов инфицированных и свыше 19 тысяч умерших.
Владимир Путин увидел возможность постепенной отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса
Президент сказал, что ситуация в стране в целом стабилизируется, а число инфицированных снижается. Глава государства отметил, что обстановка в том числе нормализуется и в Москве, где ежесуточный прирост зараженных и умерших традиционно выше, чем в других регионах.