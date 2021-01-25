Бывший футболист Ливерпуля Даниэль Аггер опроверг информацию о своем задержании в Москве

Экс-капитан сборной Дании написал в Твиттере, что жив, здоров и находится в Испании. При этом он отметил, что теперь точно знает о существовании еще одного человека с его именем и фамилией.

Ранее сообщалось, что суд в Москве рассмотрит административный протокол в отношении участника субботней протестной акции, который представился Даниэлем Аггером. Позже выяснилось, что речь идет об уроженце Оренбургской области, который 10 лет назад поменял имя и фамилию. При этом сам он представился бывшим футболистом.