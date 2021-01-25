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19:31, 25 января 2021

В ООН призвали освободить всех задержанных на акциях протеста в российских городах

Спецдокладчик по свободе объединений и мирных собраний Клеман Вуль написал в твиттере, что получает тревожные сообщения о насилии со стороны полиции и произвольных арестах. Он призвал российские власти соблюдать фундаментальное право граждан на протест.
Акции в поддержку Алексея Навального прошли более чем в сотне российских городов. Правозащитный проект «ОВД-инфо» насчитал рекордное количество задержанных – более 3700 человек.



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