На заводе в Уфе произошел пожар

Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщает, что горят емкости с метано-водородом, одна из которых разрушилась. Пострадал рабочий. Судя по видеороликам, распространяемым в социальных сетях, перед этим на предприятии произошел взрыв. На месте работает лаборатория, следящая за предельно-допустимой концентрации в воздухе вредных веществ. Что стало причиной ЧП, выясняется.