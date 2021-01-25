Трое россиян пострадали в результате нападения на них в Стамбуле. Их атаковал мужчина с ножом

Подозреваемым в нападении на россиян – одного мужчину и двух женщин — считается местный сборщик мусора. По данным турецкой прессы, он требовал деньги, а когда россияне ушли, догнал их и напал. Из распространенной видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мужчина нападает на пострадавших сзади, при этом два человека успевают убежать, в то время как женщине злоумышленник нанес семь ножевых ранений.

Россиян доставили в больницу, об их нынешнем состоянии пока не говорится. Предположительно они не являются туристами, а имеют в Турции вид на жительство. Сам нападавший уже задержан, ожидается, что во вторник суд изберет ему меру пресечения. По данным источника агентства РИА Новости, подозреваемый ранее имел несколько судимостей. В свою очередь, некоторые турецкие СМИ не исключают, что мужчина может быть психически неуравновешенным.

В российском посольстве в Турции сообщили, что разбираются в ситуации.