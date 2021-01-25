Счетная палата увидела риск дефицита из-за регулирования стоимости продуктов

Производителям невыгодно их продавать по установленным ценам.

Соглашения между правительством, ФАС и торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты питания направлено на поддержку групп населения с низким доходом. В то же время такой шаг несет в себе системные риски, говорится в опубликованном Счетной палатой «Экономическом мониторинге», проведенном с 13 по 20 января. Как отметили авторы доклада, производителям может быть недостаточно предложенной компенсации, чтобы покрыть упущенную прибыль. В этой связи, товарные потоки будут перенаправляться на экспорт или на склады в ожидании отмены заморозки цен. В качестве подтверждения этого довода приводятся сообщения об отказе производителей продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло.

Также эксперты допустили возникновения дефицита из-за ажиотажного спроса на продукты по сниженным ценам. А это, в свою очередь будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Кроме того, по мнению специалистов, после отмены ограничений рост цен ускорится. При этом в ведомстве назвали положительным результатом тот факт, что стоимость сахара по итогам декабря снизилась на 4%, а цены на хлеб, крупы и бобовые стабилизировались.

В правительстве, профильных министерствах и ведомствах выводы Счетной палаты пока не комментировали.