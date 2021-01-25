Министр образования и науки предложил разрешить студентам выбирать формат обучения

Выступая на премии «Студент года-2021» Валерий Фальков сказал, что учащийся, понимая преимущества онлайн— и традиционного образования, должен иметь возможность пойти по одному или другому пути – его слова приводит агентство ТАСС.

Фальков также допустил возврат к очному обучению студентов уже в ближайшее время. Это, по его мнению, позволяет сделать эпидемиологическая ситуация во многих российских городах.