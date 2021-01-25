Кремль анонсировал выступление Владимира Путина на «Давосской неделе»

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства выступит в публичном формате уже послезавтра. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме.

Всемирный экономический форму в Давосе традиционно проходит в январе, но в том году его перенесли на лето из-за пандемии. В последний раз российский президент выступал на форуме в 2009 году.