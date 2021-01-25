Российские и американские эксперты начали практическую работу над продлением договора СНВ-3

Об этом сказала представитель МИД Мария Захарова.

Администрация Джо Байдена обещала заняться этим вопросом сразу после инаугурации нового президента. При этом предполагается, что Вашингтон не будет соглашаться на ограничения в отношении системы противоракетной обороны, а сам договор может быть продлен на пять лет.

Россия и США не смогли договориться о продлении ДСНВ за то время пока у власти был Дональд Трамп. Действие соглашения истекает 5 февраля.