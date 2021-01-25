Тридцать участников субботней протестной акции в Москве были арестованы и еще вдвое больше получили штрафы. Такие данные приводит Мосгорсуд. Кроме того, московские суды за двое суток получили около 450 протоколов об административных правонарушениях

Протестующим вменяют нарушение правил проведения митинга и неповиновение представителям власти.

Акция в поддержку Алексея Навального прошли более чем в сотне российских городов. Правозащитный проект ОВД Инфо насчитал рекордное число задержанных — более 3700 человек.