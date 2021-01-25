В финскую полицию поступило два заявление на российского лыжника Александра Большунова, его обвиняют в нанесении увечий сопернику.

Факт получения соответствующих запросов подтвердили в полиции, сказав, что они были поданы в электронной форме. Имена авторов обращения не раскрываются. Правоохранители заметили, что конфликты во время соревнований редко оценивают как преступления, иначе подобных поводов было бы слишком много. Тем не менее. заявления обещали рассмотреть. Инцидент случился накануне во время эстафеты. Большунов на финишной прямой соперничал с финном Йони Мяки. Когда россиянин начал обходить соперника, тот сместился и не пустил его, проехав по лыже.

По мнению российских тренеров он, тем самым, нарушил правила. Тем не менее, Большунов повел себя некорректно. Он отмахнулся палкой, а затем после финишной линии намеренно толкнул финна и сбил его с ног. Результат команды аннулировали, а самого Большунова дисквалифицировали, правда всего лишь до конца дня, однако при этом финн на здоровье не жаловался и побоев не снимал, так что факт увечий пока не установлен.



Александр Большунов является лидером общего зачета Кубка Мира и действующим обладателем этого трофея.