В Парламентской ассамблее Совета Европы оспорили полномочия российской делегации

Пока она продолжает работу.

С инициативой отстранить Россию от работы зимней сессии выступила глава украинской делегации, депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. В качестве причины она назвала «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». В ходе голосования это предложение поддержали 38 участников заседания, 61 делегат выступил против, 51 воздержался. Теперь вопрос направили в профильный комитет для подготовки доклада. Его обсуждение планируется в четверг. Окончательное решение должна принять ассамблея общим голосованием. В соответствии с регламентом ПАСЕ в начале первой сессии года все делегации должны направить заявки на работу. Их полномочия подтверждаются автоматически, но только если никто против этого не возражает.

При обычных полномочиях делегация в Парламентской ассамблее имеет право участвовать в заседаниях, голосовать и выступать. Если полномочия опротестовывают, то делегация не может принимать участие в голосовании, но может присутствовать в зале. Несмотря на оспаривание полномочий российской делегации, ее главу Петра Толстого парламентарии ПАСЕ все же утвердили в зампредседателя ассамблеи. Он сам сообщил, что первый день в Страсбурге «проходит относительно спокойно». Очередную попытку Украины оспорить полномочия России Толстой назвал предсказуемой, напомнив, что это происходит каждый год и для российской стороны уже является рутиной. Вице-спикер Госдумы заявил, что Россия будет голосовать по всем вопросам в течение зимней сессии.

На прошлой неделе Толстой сообщил, что дебаты в Парламентской ассамблее по вопросу о задержании в России Алексея Навального пройдут в формате текущих, а не срочных. По их итогам не будет приниматься резолюция, которая может стать основой для новых санкций.