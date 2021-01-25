В Москве проходят суды над участниками несогласованной акции в поддержку Алексея Навального

По данным правозащитников, в столице было задержано почти 1,5 тысячи человек.

Пока известно только об одном наказании в отношении участников акции в столице, вынесенном сегодня. Сергей Грачев, как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», получил 10 суток ареста. Такое постановление вынес Никулинский суд Москвы. Грачева признали виновным в участии в несогласованном митинге, создавшем помехи для движения транспорта. Накануне же 10 и 8 суток административного ареста соответственно получили муниципальный депутат Люся Штейн и активистка Pussy Riot Виктория Кузнецова. Еще одну участницу группы Марию Алехину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Вместе с тем правозащитники и депутаты жалуются на то, что некоторых задержанных до сих пор держат в отделениях полиции, причем, по их словам, в жестких условиях. Так, депутат района Строгино Ирина Копкина рассказала «Новой газете», что в местном ОВД полицейские не пускали адвокатов и депутатов. Кроме того, по ее утверждениям, многие задержанные находятся в отделениях уже около 2-х суток. К ним, по словам депутата, применяют грубую физическую силу и долгое время не передают им пластиковые стаканчики с водой. Копкина пояснила, что в целом ряде ОВД Москвы введен план «Крепость», по которому из отделений никого не выпускают, а также никого не впускают в них.

Наиболее тяжелая ситуация, по данным правозащитников – в ОВД «Проспект Вернадского». Там, в частности, находится мать двоих детей Ксения Голубцова. Как пишет интернет-издание «Важные истории», она рассказала, что в ночь задержания ее кормили галетами и водой из-под крана, а на следующий день днем – перловкой, стаканом чая и также галетами. При этом женщин с несовершеннолетними детьми, согласно законодательству, не могут удерживать в отделе полиции более 3 часов.

Официально в МВД ситуацию с задержанными на несогласованной акции в субботу не комментируют.

Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов сообщил, что не менее 14 уголовных дел возбуждено в России после субботней акции протеста в поддержку навального. Власти, по оценке Смирнова, пытаются задушить уличную активность Статьи, по которым возбуждены уголовные дела предусматривают не слишком большой срок в качестве наказания, — добавил Смирнов.

В Петербурге суд арестовал на два месяца Николая Девятого. Он обвиняется в нападении на сотрудника ДПС во время протестной акции 23 января. По версии следствия, Девятый нанес полицейскому удар кулаком в лицо. По данным Интерфакса, Девятому 36 лет, он работает IT-специалистом в коммерческой компании. Сегодня же в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с перекрытием Невского проспекта 23 января. Суды уже арестовали десятки участников субботней акции в поддержку Навального. Уголовное дело полиция возбудила по редкой статье. Официально она звучит как «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». По сути речь идет о перекрытии Невского проспекта и прилегающих улиц. По этой статье можно получить до года тюрьмы, впрочем, обвиняемых пока нет, но уже понятно, что практически каждый протестующий, который шел по проезжей части, потенциально может стать фигурантом нового уголовного дела. Вместе с тем на протяжении всех выходных работали суды. Почти 40 человек арестовали. Десятки получили штрафы. Самый большой срок в спецприемнике получил координатор движения «Открытая Россия» Дмитрий Скурихин. Он проведет за решеткой 20 суток. Большинство задержанных отпустили прямо в субботу, им вменяли нарушение антикоронавирусных мер и штрафовали на 4 тысячи рублей.

Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение в Следственный комитет. Он требует возбудить уголовное дело против полицейского, который ударил женщину в грудь. По словам Вишневского, превышение должностных полномочий с применением насилия это тяжкое преступление. Возбудить уголовное дело против полицейского потребовал и депутат-"единоросс" Александр Хинштейн. Он направил запросы в генпрокуратуру и Следственный комитет и опубликовал копию документа в Твиттере. Непривлечение к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе и подрывает доверие к государственным институтам, — добавил Хинштейн.

Известный музыкант Василий Обломов написал песню «Запотело мое забрало» по следам произошедшего в Петербурге. Пострадавшая — 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина. Ее уже выписали из больницы, — сообщил Эху главный врач Антон Повзун.