Путин отрицает, что ему принадлежит дворец под Геленджиком, о котором рассказал Алексей Навальный

Путин считает, что россиянам пытались, как он выразился, «промыть мозги»

Путин сегодня проводил онлайн-встречу со студентами вузов и вопрос о дворце задал Данил Чемезов, студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного университета. Путин отвечал в течение семи минут.

Фильм Навального тем временем уже набрало почти 90 миллионов просмотров на YouTube. Авторы расследования оценивают строительство дворца в 100 миллиардов рублей и называют это самой большой взяткой в истории.

Резиденция под Геленджиком располагается на территории почти в 70 гектаров, а окружена она принадлежащим ФСБ участком, который по площади в 3,5 раза превосходит сам Геленджик. В расследовании отмечается, что это фактические отдельное государство внутри России со своим портом, собственной охраной, церковью, погранпунктом, хоккейным стадионом, виноградниками и винодельнями, устричной фермой, тоннелем в скале и так далее. Тысячам людей, обслуживающим эту инфраструктуру, запрещено приносить телефоны с камерой, а приезжающие машины досматривают на нескольких КПП. Центральным сооружением владений является помпезный дворец, возвышающийся на мысе Идокопас.

Его пользователи соцсетей называют черноморским Версалем. Там есть парикмахерская, косметология, спа, комната врачей, личное казино, театр, кинотеатр, кальянная, комната с игровыми автоматами. Вся мебель в дворце площадью 17,5 тысяч квадратных метров делалась поштучно под заказ. Это самый большой частный жилой дом в России. ФБК опубликовали его подробный план, смоделировали интерьеры и даже несмотря на то, что над этим участком бесполетная зона, сняли территорию с воздуха. В расследовании утверждается, что все это принадлежит Владимиру Путину, сделка по продаже владений бизнесмену Александру Пономаренко была фиктивной, а оплачивается строительство и содержание резиденции компаниями, связанными с людьми из ближайшего окружения Путина.

Напомним, — российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

Директор ФБК Иван Жданов в эфире телеканала «Дождь» ответил на слова Путина. Жданов настаивает на том, что дворец действительно принадлежит президенту.

При этом Жданов подчеркивает, что Путин действительно не является собственником этого имущества в юридическом смысле.

Политик Илья Яшин считает, что президент вынужденно отреагировал на фильм о дворце в Геленджике, поскольку об этом говорит вся страна. Однако, — подчеркнул Яшин, — одного утверждения, что дворец путину не принадлежит, недостаточно, нужны доказательства.

Яшин предложил властям организовать поездку журналистов в Геленджик.

Политолог Георгий Сатаров считает, что фильм Навального стал одной из главных причин выхода людей на улицы с минувшую субботу.