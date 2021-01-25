Это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация во многих российских городах, — сказал глава ведомства Валерий Фальков.
Сейчас в большинстве российских вузов каникулы. Новый семестр в вузах федерального подчинения начнется 8 февраля. Решение о переходе на очное обучение должны принимать сами вузы и региональные управления Роспотребнадзора.
Министерство образования и науки допустило возврат к очному обучению студентов уже в ближайшее время
Это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация во многих российских городах, — сказал глава ведомства Валерий Фальков.