Акции Абрау Дюрсо подскочили на фоне слов Путина о том, что он может пойти работать к ее владельцу Борису Титову

Акции компании Абрау Дюрсо подскочили на фоне слов Владимира Путина о том, что он может пойти работать к ее владельцу Борису Титову. Ценные бумаги одного из крупнейших производителей вин выросли на 10%.

Президент упомянул бизнес омбудсмена и Абрау Дюрсо, отвечая на вопрос о фильме Алексея Навального про дворец в Геленджике. По словам Путина, единственное, что его заинтересовало в расследовании, это виноделие. Он предположил, что может пойти работать к Титову после того, как завершит работу на госслужбе.

Что касается самого расследования, то Путин назвал его монтажом и компиляцией и сказал, что ничего показанное в фильме ему никогда не принадлежало.

