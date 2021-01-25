Москва разберется с действиями соцсетей США на фоне несогласованных акций в РФ

Об этом заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими. Это платформы соцсетей, платформы видеохостингов, которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации. Сейчас занимаемся этими вопросами, и, конечно, постановка этой очень серьезной проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций. они прекрасно знают, чем это чревато. Потому что ровно такие же вещи они проделывали с целым рядом российских СМИ, причем обвиняя их в том, что те не делали но при этом накладывая свои рестрикции, включая в стоп-листы».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест российской стороны в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России, Мария Захарова.