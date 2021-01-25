Путин публично отверг предположения о том, что ему принадлежит дворец под Геленджиком

Эти данные содержались в расследовании политика Алексея Навального, опубликованном на прошлой неделе.

Вопрос о так называемом «дворце Путина» был задан президенту во время его онлайн-встречи со студентами. При этом учащийся оговорился, что, по его мнению, всему в интернете «верить нельзя». Главу государства он спросил, правда ли то, что ему принадлежит дворец. В ответ Путин утверждал, что никакая собственность, указанная в расследовании Навального, не принадлежит ни ему, ни его родственникам. При этом президент подчеркнул, что сам фильм он не смотрел, а изучил некие «видеоподборки», подготовленные помощниками. Содержание этих «подборок» он оценил критически, назвав некоторые их детали компиляцией и монтажом. Кроме того, Путин настаивает, что некоторых людей, упомянутых в расследовании Навального, не знает вовсе. В то же время с другими он хорошо знаком или приятельствует, а некоторые занимаются бизнес, но предпринимательство, по словам Путина, его никогда не интересовало.

Тем временем мэр Геленджика в интервью сетевому изданию «Подъем» пообещал изучить вопрос о том, можно ли водить по дворцу экскурсии. Но уверяет, что не знает владельца здания и не обладает иной информацией о его статусе.

В расследовании, которое выпустили соратники Навального, утверждается, что резиденция, построенная для Путина под Геленджиком, стоит 100 млрд рублей.