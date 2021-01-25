Финская полиция в ближайшие недели пообещала рассмотреть заявление на российского лыжника Александра Большунова

В заявлениях спортсмену вменяется нанесение увечий или нападение, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на старшего комиссара по уголовным делам.

Речь идет о потасовке, произошедшей накануне на этапе Кубка мира в финском Лахте. На финишной прямой финн Йони Мяки помешал Большунову себя обогнать. Россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника, а уже после финиша намеренно сбил соперника. Из-за этого первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована и лишилась бронзы.