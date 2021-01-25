Летний отдых в России в новом году уже подорожал на 10%

По оценкам Ассоциации туроператоров, эта тенденция продолжится – цены бронирования в отелях на юге страны могут резко подскочить в конце марта. Специалисты предупреждают, что туристам нужно поторопиться, чтобы не попасть на «волну подорожания» летнего отдыха.

Рост популярности внутреннего туризма связывают с пандемией коронавируса.