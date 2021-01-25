За последние сутки впервые с середины осени госпитализировано менее тысячи пациентов – сказал журналистам заместитель мэра Анастасия Ракова. Она добавила, что в ближайшее время к обычной работе вернутся три обсерватора.
По данным оперативного штаба всего с начала эпидемии в городе новый коронавирус диагностировали у 915 тысяч человек. Умерли более 13 тысяч пациентов.
В Москве, по оценкам властей, свободна половина коек для лечения зараженных коронавирусом
За последние сутки впервые с середины осени госпитализировано менее тысячи пациентов – сказал журналистам заместитель мэра Анастасия Ракова. Она добавила, что в ближайшее время к обычной работе вернутся три обсерватора.