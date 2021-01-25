Мэр Геленджика пообещал уточнить, можно ли водить экскурсии в так называемый «Дворец Путина»

При этом Алексей Богодистов в разговоре с интернет-изданием «Подъем» сказал, что не знает владельца здания и не обладает информацией о статусе объекта.

На прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал двухчасовой фильм, в котором, в том числе, утверждается, что резиденция под Геленджиком принадлежит Владимиру Путину и стоит 100 миллиардов рублей. Сегодня президент впервые прокомментировал расследование, сказав, что ему или его родственникам не принадлежит ничего из упоминаемого в фильме.