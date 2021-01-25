Американский сенат сегодня приступает к рассмотрению вопроса об импичменте 45-го президента Дональда Трампа

Процедура начнется 8 февраля, — сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер.

Республиканцы в Сенате против импичмента. Сенатор . Марк Рубио считает, что это только навредит стране.

По мнению Рубио, предложение демократов запретить Трампу снова баллотироваться в президенты нарушает принципы демократии.